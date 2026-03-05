Book Bonanza

Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Mini salon de vente de livres et DVD au profit des associations "Poorpaws Dog Rescue" et "La mère aux bêtes".

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 03 susan.glibbery@gmail.com

English :

Mini fair selling books and DVDs to benefit the associations "Poorpaws Dog Rescue" and "La mère aux bêtes".

