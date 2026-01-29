Book & Chill Club Médiathèque La Quincaillerie Langon

Book & Chill Club

Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18 2026-04-08 2026-05-06

Un club ados avec des animations culturelles, ludiques et créatives dans un cadre convivial !

Spécial achats BD/mangas

Rejoignez-nous à la médiathèque afin de participer à l’acquisition de BD et mangas pour le réseau de bibliothèques.

En partenariat avec la Librairie Raijin BD.

Pour les 12 16 ans .

+33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

