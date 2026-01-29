Book & Chill Club Médiathèque La Quincaillerie Langon
Book & Chill Club Médiathèque La Quincaillerie Langon mercredi 18 février 2026.
Book & Chill Club
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18 2026-04-08 2026-05-06
Un club ados avec des animations culturelles, ludiques et créatives dans un cadre convivial !
Spécial achats BD/mangas
Rejoignez-nous à la médiathèque afin de participer à l’acquisition de BD et mangas pour le réseau de bibliothèques.
En partenariat avec la Librairie Raijin BD.
Pour les 12 16 ans .
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Book & Chill Club
L’événement Book & Chill Club Langon a été mis à jour le 2026-01-27 par La Gironde du Sud