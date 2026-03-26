Book & chill: Mission Cordelette ado Librairie La Cordelette Romans-sur-Isère

Book & chill: Mission Cordelette ado

Librairie La Cordelette 6 côte des cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Pssst… une opération confidentielle t’attend. Direction la librairie La Cordelette pour repérer les futures pépites à ajouter à la médiathèque. Toi, ton flair, et une mission façonner les rayons ados. Prêt-e ?

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Librairie La Cordelette 6 côte des cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

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English :

Pssst… a confidential operation awaits you. Head to La Cordelette bookshop to spot the future nuggets to be added to the media library. You, your flair, and a mission: to shape the teen shelves. Are you ready?

L’événement Book & chill: Mission Cordelette ado Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme