Book club ado Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Book club ado Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains mercredi 24 septembre 2025.

Book club ado

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-22 2025-11-19

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Viens parler de tes lectures-coups de cœur et, à l’occasion du mois du fantastique, découvrir des romans incontournables et nouveautés …

Gratuit. Réservation au 05 56 03 93 93. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

English : Book club ado

German : Book club ado

Italiano :

Espanol : Book club ado

L’événement Book club ado Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Andernos-les-Bains