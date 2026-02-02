Book club ado Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Book club ado

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-20

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Viens parler de tes lectures-coups de cœur et, à l’occasion du mois du fantastique, découvrir des romans incontournables et nouveautés …

Gratuit. Réservation au 05 56 03 93 93. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

