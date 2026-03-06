Book Club Ado Place des Arènes Soustons
Book Club Ado Place des Arènes Soustons vendredi 6 mars 2026.
Book Club Ado
Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Dès 11 ans
Viens parler de ton livre préféré, découvrir les coups de cœur des autres et jeter un œil aux dernières nouveautés
Dès 11 ans
Viens parler de ton livre préféré, découvrir les coups de cœur des autres et jeter un œil aux dernières nouveautés .
Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Book Club Ado
Ages 11 and up
Come and talk about your favourite book, find out about other people’s favourites and check out the latest releases
L’événement Book Club Ado Soustons a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS