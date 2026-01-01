Book club ados Nogent-le-Rotrou
Book club ados Nogent-le-Rotrou samedi 10 janvier 2026.
Book club ados
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-01-10 10:30:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
L’équipe de la bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou propose un book club ados avec petit-déjeuner.
Renseignement au 02.37.52.76.16.
+33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
The Nogent-le-Rotrou municipal library team is offering a teen book club with breakfast.
For further information, call 02.37.52.76.16.
