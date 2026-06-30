AGENDA · Creysse
Book Club Bibliothèque Creysse
jeudi 20 août 2026 · Bibliothèque · Creysse
Informations pratiques
Creysse
Book Club
Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Book club club de lecture en anglais
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Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 76 41 bibliotheque.creysse@la-cab.fr
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English : Book Club
L’événement Book Club Creysse a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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