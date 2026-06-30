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Book Club Bibliothèque Creysse

jeudi 20 août 2026 · Bibliothèque · Creysse

Book Club Bibliothèque Creysse

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
56 Grand Rue
Ville
24100 Creysse
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Creysse

Book Club

Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Book club club de lecture en anglais

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Bibliothèque 56 Grand Rue Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 76 41  bibliotheque.creysse@la-cab.fr

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English : Book Club

L’événement Book Club Creysse a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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