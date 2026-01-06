Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes 13 janvier – 10 mars, certains mardis Ille-et-Vilaine

entrée libre

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T18:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



