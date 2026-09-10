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AGENDA · Rennes

Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes Mardi 6 octobre, 17h15 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
A destination des adolescents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T17:15:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T18:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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