Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes
mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes Mardi 1 décembre, 17h15 Ille-et-Vilaine
Club de lecture
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
A destination des adolescents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-01T17:15:00.000+01:00
Fin : 2026-12-01T18:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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