Informations pratiques

Book Club pour les 11-15 ans Bibliothèque Maurepas Rennes Mardi 1 décembre, 17h15 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

A destination des adolescents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-01T17:15:00.000+01:00

Fin : 2026-12-01T18:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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