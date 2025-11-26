Book Club Place des Arènes Soustons

Book Club

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Dès 11 ans.

Viens partager tes lectures et tes coups de coeur du moment.

Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Book Club

Ages 11 and up.

Come and share your favourite books.

Bookings by phone, e-mail or with the librarians.

German : Book Club

Ab 11 Jahren.

Komm und teile deine Lektüre und deine aktuellen Favoriten mit uns.

Mit Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen.

Italiano :

A partire dagli 11 anni.

Venite a condividere i vostri libri preferiti.

Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.

Espanol : Book Club

A partir de 11 años.

Ven a compartir tus libros favoritos.

Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.

