BOOK MORNING Collioure lundi 14 juillet 2025.

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 11:30:00

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Participez aux Book Morning.

Claude Faber et Prêle Abelanet entrouvrent les bibliothèques des artistes invités à la découverte des livres qui les accompagnent.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

Take part in Book Morning.

Claude Faber and Prêle Abelanet open the bookshelves of guest artists to discover the books that accompany them.

German :

Nehmen Sie an den Book Mornings teil.

Claude Faber und Prêle Abelanet öffnen die Bibliotheken der eingeladenen Künstler, um die Bücher zu entdecken, die sie begleiten.

Italiano :

Partecipate a Book Morning.

Claude Faber e Prêle Abelanet apriranno gli scaffali degli artisti ospiti per scoprire i libri che li accompagnano.

Espanol :

Participe en Book Morning.

Claude Faber y Prêle Abelanet abrirán las estanterías de los artistas invitados para descubrir los libros que los acompañan.

