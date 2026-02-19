Book ton 5

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de notre club de lecture pour les jeunes lectrices et lecteurs. Après le succès de notre Club du 5 , nous déclinons le concept avec Book ton 5 , un club à destination des ados qui veulent découvrir la lecture sous un jour différent.

À événement sympa, lancement exceptionnel puisque le premier rendez-vous sera marrainé par Alexandra Koszelyk. Nous parlerons de son dernier roman, Le reste du monde (éditions La Doux), que nous avons adoré, et de ses thématiques

17 ans. Un pays qui bascule. Une forte amitié fille-garçon. Comment choisir qui l’on devient ?

Le club sera suivi d’une séance de dédicaces ouverte à tous (à partir de 16 heures).Enfants

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re delighted to announce the launch of our book club for young readers. After the success of our Club du 5 , we’re extending the concept with Book ton 5 , a club for teenagers who want to discover reading in a different light.

The first meeting will be hosted by Alexandra Koszelyk. We’ll be talking about her latest novel, Le reste du monde (éditions La Doux), which we loved, and her themes:

17 years old. A country turned upside down. A strong boy-girl friendship. How do you choose who you become?

The club will be followed by a book signing open to all (from 4pm).

L’événement Book ton 5 Thionville a été mis à jour le 2026-02-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME