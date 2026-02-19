BOOKAHOLIC VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES Pouzolles

BOOKAHOLIC VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le 1er Dimanche du mois au Café des Allées de 10h à 12h.

On y trouve des livres en français, suédois, allemand, espagnol et anglais.

– Si vous voulez juste venir feuilleter, c’est très bien.

– Si vous voulez juste venir feuilleter et pratiquer une des ces langues c’est très bien aussi.

– Si vous avez des livres en trop que vous souhaitez échanger ou vendre, c’est l’endroit idéal pour le faire.

English :

1st Sunday of the month at Café des Allées from 10am to 12pm.

Books in French, Swedish, German, Spanish and English.

– If you just want to browse, that’s fine.

– If you just want to browse and practice one of these languages, that’s fine too.

– If you’ve got extra books you’d like to trade or sell, this is the place to do it.

