BOOKAHOLIC VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES Pouzolles

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Le 1er Dimanche du mois au Café des Allées de 10h à 12h.
On y trouve des livres en français, suédois, allemand, espagnol et anglais.
– Si vous voulez juste venir feuilleter, c’est très bien.
– Si vous voulez juste venir feuilleter et pratiquer une des ces langues c’est très bien aussi.
– Si vous avez des livres en trop que vous souhaitez échanger ou vendre, c’est l’endroit idéal pour le faire.
1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17
English :
1st Sunday of the month at Café des Allées from 10am to 12pm.
Books in French, Swedish, German, Spanish and English.
– If you just want to browse, that’s fine.
– If you just want to browse and practice one of these languages, that’s fine too.
– If you’ve got extra books you’d like to trade or sell, this is the place to do it.
