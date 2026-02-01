Bookclub ado Les Bucoliques Le Tréport
Bookclub ado Les Bucoliques Le Tréport vendredi 27 février 2026.
Bookclub ado
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 15:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Viens avec la dernière lecture que tu as adorée et parle-nous-en ! Adolescents de 11 à 15 ans. Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bookclub ado
L’événement Bookclub ado Le Tréport a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers