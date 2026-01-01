Bookclub avec Daisy Letourneur Joué-lès-Tours

Bookclub avec Daisy Letourneur

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Vendredi 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Dans le cadre de la 33e édition du festival Désir…Désirs.

Désir… Désirs aborde les thématiques liées aux désirs et à l’identité de genre. Il est d’ailleurs le plus ancien festival de cinéma de France dédié à ces thèmes.

Désir… Désirs aborde les thématiques liées aux désirs et à l’identité de genre. Il est d’ailleurs le plus ancien festival de cinéma de France dédié à ces thèmes. Ainsi, pendant une semaine, les cinémas Studio de Tours, en lien avec les acteurs culturels, institutionnels et associatifs du département, vont proposer une trentaine d’événements.

À ce titre, la Médiathèque invite à nouveau le BookClub de la librairie Bédélire. Ce club de lecture féministe et itinérant animera la rencontre avec Daisy Letourneur. .

