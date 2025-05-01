Bookclub Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Bookclub Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Bookclub Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS mardi 10 mars 2026.

Cercle convivial pour toute personne souhaitant se remettre à lire de façon régulière et/ou partager ses lectures personnelles, à raison d’une heure tous les quinze jours. Pas de livre imposé, mais un découpage en 3 temps autour du plaisir de lire ( discussions sur les lectures de chacun, lecture collective orale, puis actualités). Café, thé et gâteaux bienvenus !

Rejoignez le bookclub, un mardi sur deux, au Centre Paris Anim’ Bessie Smith !
Du mardi 10 mars 2026 au mardi 30 juin 2026 :
mardi
de 19h00 à 20h00
gratuit

Mardi 10 mars de 19h à 20h

Mardi 24 mars de 19h à 20h

Mardi 7 avril de 19h à 20h

Mardi 5 mai de 19h à 20h

Mardi 19 mai de 19h à 20h

Mardi 2 juin de 19h à 20h

Mardi 16 juin de 19h à 20h

Mardi 30 juin de 19h à 20h

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T20:00:00+01:00
fin : 2026-06-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-10T19:00:00+02:00_2026-03-10T20:00:00+02:00;2026-03-17T19:00:00+02:00_2026-03-17T20:00:00+02:00;2026-03-24T19:00:00+02:00_2026-03-24T20:00:00+02:00;2026-03-31T19:00:00+02:00_2026-03-31T20:00:00+02:00;2026-04-07T19:00:00+02:00_2026-04-07T20:00:00+02:00;2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:00:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:00:00+02:00;2026-04-28T19:00:00+02:00_2026-04-28T20:00:00+02:00;2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T20:00:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00;2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:00:00+02:00;2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:00:00+02:00;2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:00:00+02:00;2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00;2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00;2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard  75012 PARIS
https://fb.me/e/8smh9G8gF https://fb.me/e/8smh9G8gF


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) et trouvez le meilleur itinéraire