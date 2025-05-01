Bookclub Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Cercle convivial pour toute personne souhaitant se remettre à lire de façon régulière et/ou partager ses lectures personnelles, à raison d’une heure tous les quinze jours. Pas de livre imposé, mais un découpage en 3 temps autour du plaisir de lire ( discussions sur les lectures de chacun, lecture collective orale, puis actualités). Café, thé et gâteaux bienvenus !

Rejoignez le bookclub, un mardi sur deux, au Centre Paris Anim’ Bessie Smith !

Du mardi 10 mars 2026 au mardi 30 juin 2026 :

mardi

de 19h00 à 20h00

gratuit

Mardi 10 mars de 19h à 20h

Mardi 24 mars de 19h à 20h

Mardi 7 avril de 19h à 20h

Mardi 5 mai de 19h à 20h

Mardi 19 mai de 19h à 20h

Mardi 2 juin de 19h à 20h

Mardi 16 juin de 19h à 20h

Mardi 30 juin de 19h à 20h

Public adultes.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

