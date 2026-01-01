Bookclub Elle M Lire Livre Tata V. Perrin animée par Marion Petit FANTASTICO Bar et cantine gourmande Givry

Bookclub Elle M Lire Livre Tata V. Perrin animée par Marion Petit

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29 23:00:00

2026-01-29

Bookclub Livre Tata animée par Marion Petit fondatrice ELLE M LIRE.

Conversation et animation littéraire. Réservation au 0659872490 ou marion@ellemlire.shop 20 €/pers. hors boisson ou cantine gourmande. Accueil 19 h 30. Début 20 h 00 .

FANTASTICO Bar et cantine gourmande 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 87 24 90

