Bookclub Gaël Faye Espace de la Brenne Sombernon

Bookclub Gaël Faye Espace de la Brenne Sombernon dimanche 2 novembre 2025.

Bookclub Gaël Faye

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 16:30:00

Date(s) :

2025-11-02

A l’occasion de la Fête du livre et de la BD de Sombernon, le réseau des bibliothèques Ouche et montagne vous invite à découvrir ou redécouvrir l’œuvre poétique et puissante de Gaël Faye.

Avec Marion Petit, alias Elle M Lire, la lecture sort des sentiers battus pour aller à votre rencontre. Lectures à voix haute Jeux littéraires Contenus exclusifs un moment convivial, vivant, surprenant… à partager entre passionnés, curieux ou grands débutants !

Gratuit Ouvert à tous, public Ados Adultes

Soyons curieux, soyez curieuses !

Vous souhaitez lire (ou écouter) Gaël Faye ?

> consultez le catalogue www.bibliotheques.ouche-montagne.fr

J’ai trouvé dans les livres ce que je ne trouvais pas dans la vie Gaël Faye .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

English : Bookclub Gaël Faye

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bookclub Gaël Faye Sombernon a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Ouche et Montagne