Bookclub Gaël Faye Espace de la Brenne Sombernon
Bookclub Gaël Faye Espace de la Brenne Sombernon dimanche 2 novembre 2025.
Bookclub Gaël Faye
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 16:30:00
Date(s) :
2025-11-02
A l’occasion de la Fête du livre et de la BD de Sombernon, le réseau des bibliothèques Ouche et montagne vous invite à découvrir ou redécouvrir l’œuvre poétique et puissante de Gaël Faye.
Avec Marion Petit, alias Elle M Lire, la lecture sort des sentiers battus pour aller à votre rencontre. Lectures à voix haute Jeux littéraires Contenus exclusifs un moment convivial, vivant, surprenant… à partager entre passionnés, curieux ou grands débutants !
Gratuit Ouvert à tous, public Ados Adultes
Soyons curieux, soyez curieuses !
Vous souhaitez lire (ou écouter) Gaël Faye ?
> consultez le catalogue www.bibliotheques.ouche-montagne.fr
J’ai trouvé dans les livres ce que je ne trouvais pas dans la vie Gaël Faye .
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr
English : Bookclub Gaël Faye
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bookclub Gaël Faye Sombernon a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Ouche et Montagne