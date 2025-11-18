Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bookclub Joël Dicker la très catastrophique visite du Zoo Fantastico Givry mardi 18 novembre 2025.

Fantastico 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 23:00:00

2025-11-18

Bookclub sur le dernier livre de Joël Dicker la très catastrophique visite du Zoo .
Animation et conversation littéraire ELLE M LIRE. Sur place bar et cantine gourmande.   .

Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   marion@ellemlire.shop

