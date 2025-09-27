Bookclub La Femme de Ménage Le Clos Mellecey

Bookclub La Femme de Ménage Le Clos Mellecey samedi 27 septembre 2025.

Bookclub La Femme de Ménage

Le Clos 271 Route de la Vallée Mellecey Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Cher Bookclubbeur, Chère Bookclubbeuse,

Le rendez-vous approche… et je me réjouis déjà de vous retrouver pour un moment hors du temps !

Petit rappel pour notre Bookclub de samedi prochain au Clos à Mellecey

La femme de ménage de F.McFadden

Date 27/09

Arrivée possible dès 19h30 début à 20h

Le Clos à Mellecey, 271 Route de la Vallée

Participation 20 €

Inclus une boisson au choix (avec ou sans alcool)

Un moment de lecture, d’échanges et de convivialité vous attend dans ce cadre chaleureux.

Si vous souhaitez participer… Merci de confirmer votre présence en réponse à ce mail

Que vous ayez dévoré le livre ou simplement envie d’écouter et d’échanger, vous êtes les bienvenu(e)s !

Soyons curieux, soyez curieuses !

Elle M lire

Marion

06.59.87.24.90

https://www.linkedin.com/in/marionpetitdijon/ .

Le Clos 271 Route de la Vallée Mellecey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 87 24 90 marion@ellemlire.shop

English : Bookclub La Femme de Ménage

German : Bookclub La Femme de Ménage

Italiano :

Espanol :

L’événement Bookclub La Femme de Ménage Mellecey a été mis à jour le 2025-09-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I