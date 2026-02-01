Bookclub Poésie musicale en présence de l’artiste Chériff BAKALA Bar et cantine gourmande Fantastico Givry

Bookclub Poésie musicale en présence de l’artiste Chériff BAKALA

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26 22:30:00

2026-02-26

Conversation animation littéraire poésie musicale en présence de l’artiste Chériff BAKALA. Recueil Mâ Mbâala . Jeudi 26.02 accueil 19 h 30. Soirée 20 22 h 30. Entrée libre bar et cantine gourmande. Participation au bookclub spécial 20 €/pers. (hors conso). S’inscrire marion@ellemlire.shop ou 06 59 87 24 90 .

Bar et cantine gourmande Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop

