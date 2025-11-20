Bookclub : rencontre avec Beata Nowak, historienne de l’art Maison Européenne de la Photographie Paris

Beata Nowak est l’autrice avec Michel Poivert de Flower Power publié chez Textuel fin 2025. Dans le cadre de ses recherches pour la réalisation de cet ouvrage, elle a fréquenté la bibliothèque de la MEP. C’est donc l’occasion de se pencher sur les coulisses de la réalisation du contenu d’un livre. Quelles sont les étapes dans la recherche en amont de la rédaction, comment s’articule la collaboration entre deux auteurs, comment sont choisies les images… Et bien sûr, qu’apporte une bibliothèque telle que celle de la MEP dans ce processus. Nous verrons aussi quels livres ou revues l’ont marquée au fil de son parcours.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e acteur·ice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre. La discussion est ouverte et la participation du public encouragée.

La bibliothèque de la MEP invite Beata Nowak pour un bookclub. Philologue et traductrice de formation, elle est aujourd’hui historienne de l’art, spécialisée dans l’histoire de la photographie contemporaine.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

