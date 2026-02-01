Bookclub : rencontre avec Corentin Fohlen, photographe Maison Européenne de la Photographie Paris

Dans son dernier ouvrage, Regardez ici pour voir (Light Motiv : 2025), il raconte les coulisses des prises de vue. Ses portraits se distinguent par leur capacité à révéler la personnalité des sujets, au‑delà de leur statut public. Sa pratique, qui allie intimité et approche documentaire, fait écho au travail de Dana Lixenberg.

Comment réussit-il, dans un temps souvent très court, capturer l’individualité d’un sujet ? Quel a été son parcours, comment le métier a-t-il évolué depuis ses débuts ? Quels livres ou revues l’ont inspiré ? Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e acteur·rice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

En écho à l’exposition Dana Lixenberg — « American Images », la bibliothèque reçoit Corentin Fohlen, photographe et à la fois journaliste, reporter, portraitiste et artiste. Diffusé par « Divergence », il travaille depuis 2004 en indépendant et partage son temps entre des commandes pour la presse française et internationale et travaux personnels (ex : « Mon Oncle »). Lauréat de plusieurs prix photographiques et a beaucoup documenté Haïti.

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 €.

Public jeunes et adultes.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-avec-corentin-fohlen-photographe/ +33144787500 info@mep-fr.org



