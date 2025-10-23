Bookclub : rencontre avec Fanny Boucher, maître d’art en héliogravure Maison Européenne de la Photographie Paris

Bookclub : rencontre avec Fanny Boucher, maître d’art en héliogravure Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 23 octobre 2025.

Diplômée de l’Ecole Supérieure des arts et industries graphiques Estienne en gravure taille-douce, Fanny Boucher se spécialise dès 1998 dans le procédé Talbot-Klic de l’héliogravure au grain. Elle fonde en 2000 l’Atelier Heliog, lieu de création dédié à ces techniques.

L’héliogravure a tenu un rôle essentiel dans la découverte de la photographie, à laquelle son histoire reste étroitement liée.Pendant près de 50 ans, le procédé va être amélioré. Aujourd’hui, l’héliogravure n’est pratiquée que par quelques rares ateliers dans le monde.

A travers des exemples et des ouvrages, nous verrons avec elle ce qui en fait leur spécificité et le rôle de ces techniques dans l’impression de livres.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un acteur de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre. Comme toujours, la discussion estouverte et la participation du public vivement encouragée.

La bibliothèque de la MEP invite Fanny Boucher pour un bookclub sur une technique d’impression : l’héliogravure.

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-avec-fanny-boucher-maitre-dart-en-heliogravure/ +33144787500 info@mep-fr.org