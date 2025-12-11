Bookclub : rencontre avec Léna Mauger, rédactrice en chef du magazine Kometa Maison Européenne de la Photographie Paris

Kometa est une revue indépendante et sans publicité qui a pour ambition d’expliquer les bouleversements géopolitiques en Europe centrale et de l’Est. À travers des récits journalistiques, enrichis de reportages photographiques et de cartes, elle propose un éclairage accessible et approfondi sur les enjeux de cette région

Comment et pourquoi avoir créer une revue papier sur cette thématique précise ? La part de l’image est importante : comment sont choisis les sujets et les photos ? Quelles revues ou livres l’ont inspirée ? Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e acteur·ice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

Parcourez le site internet et le magazine de Kometa.

La bibliothèque de la MEP invite Léna Mauger, rédactrice en chef du magazine Kometa, lancé fin 2023. Journaliste, directrice de collection aux éditions Stock, Léna Mauger a été rédactrice en chef de la revue XXI et de 6Mois.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-avec-lena-mauger-redactrice-en-chef-du-magazine-kometa/