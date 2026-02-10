Bookclub : rencontre avec Vincent Desailly, photographe Maison Européenne de la Photographie Paris

Sa série The Trap, sur la scène musicale dans un quartier afro-américain de Los Angeles, pose des questions très proches de celles de Dana Lixenberg : comment être accepté·e par une communauté dont l’identité est très différente de la sienne ? Comment gérer une relation au temps long avec ses sujets ? Et bien sûr, quels sont les défis de la réalisation de portraits ?

Vincent Desailly évoquera également son parcours, et ses influences, notamment à travers les livres qui l’ont marqué. Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e acteur·rice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

En écho à l’exposition de « Dana Lixenberg — American Images », la bibliothèque reçoit Vincent Desailly, photographe documentaire, portraitiste et photographe de mode. Il a travaillé pour des magazines renommés en France et à l’international – tels que « M Le magazine du Monde », « WSJMagazine », « Telegraph Magazine », « Vogue » ou « Vanity Fair ».

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 14 €.

Public adultes.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-avec-vincent-desailly-photographe/ +33144787500 info@mep-fr.org



