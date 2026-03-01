Bookclub Soirée iranienne Livre A. Shalmani et présence historien archéologue JC. Voisin Givry
Bookclub Soirée iranienne Livre A. Shalmani et présence historien archéologue JC. Voisin Givry mardi 17 mars 2026.
Bar Fantastico Givry Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-17 19:30:00
fin : 2026-03-17 22:30:00
2026-03-17
Soirée iranienne autour du livre A. Shalmani J’ai pêché, pêché dans le plaisir en présence de JC Voisin, historien et archéologue. Part./inscrip. directe marion@ellemlire ou 06 59 87 24 90.
Sur place bar et cantine gourmande. .
Bar Fantastico Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop
