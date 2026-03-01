Bookclub Soirée iranienne Livre A. Shalmani et présence historien archéologue JC. Voisin Givry

Bookclub Soirée iranienne Livre A. Shalmani et présence historien archéologue JC. Voisin

Bar Fantastico Givry Saône-et-Loire

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17 22:30:00

2026-03-17

Soirée iranienne autour du livre A. Shalmani J’ai pêché, pêché dans le plaisir en présence de JC Voisin, historien et archéologue. Part./inscrip. directe marion@ellemlire ou 06 59 87 24 90.

Sur place bar et cantine gourmande. .

Bar Fantastico Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marion@ellemlire.shop

