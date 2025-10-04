Bookface challenge Bibliothèque Fernand Braudel Saint-Gervais-les-Bains

Bookface challenge Bibliothèque Fernand Braudel Saint-Gervais-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

Bookface challenge Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Fernand Braudel Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Donnez vie aux couvertures des livres de la bibliothèque en participant au facebook challenge : il suffit de choisir la couverture idéale, de cadrer et de prendre la photo !

Bibliothèque Fernand Braudel 450 avenue du mont d’Arbois Saint Gervais les Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450935790 https://bibliotheque.saintgervais.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0450935790 »}] Parking gratuit en proximité

Donnez vie aux couvertures des livres de la bibliothèque en participant au facebook challenge : il suffit de choisir la couverture idéale, de cadrer et de prendre la photo !

bibliothèque de Saint Gervais