Bookface : L’illusion en couverture Palais De La Médiathèque Puteaux

Bookface : L’illusion en couverture Samedi 4 octobre, 15h30 Palais De La Médiathèque Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Les Médiathèques proposent une animation ludique autour du livre : un atelier Bookface. Il consiste à réaliser des photos créatives où la couverture d’un livre se fond avec une partie du corps ou du décor, créant ainsi une illusion visuelle amusante et artistique.

L’objectif principal est de promouvoir la lecture et les livres de manière ludique et visuelle. Il stimule la créativité, encourage à manipuler et découvrir des ouvrages, tout en favorisant l’expression artistique et l’échange autour des livres.

Palais De La Médiathèque 122 rue de la République 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France 0140902150 https://mediatheques.puteaux.fr/

