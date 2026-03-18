Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Samedi 13 juin · de 10h à 12h en continu · Ormédo · tout public En famille, Tout public

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINAvec l’Atelier Photo d’OrvaultVous connaissez probablement le bookface, ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre ou de film devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante. Venez vous faire tirer le portrait en famille par les photographes de l’Atelier Photo d’Orvault et apprenez-en plus sur leur passion !Un petit déjeuner sera offert dès 10h.Samedi 13 juin · de 10h à 12h en continu · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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