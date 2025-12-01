Bookteen Cercle des ados lecteurs Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Clarisse, Sophie et Delphine donne rendez-vous aux ados pour le lancement de Bookteen, le club des ados lecteurs de la médiathèque de Châteauneuf.
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
Clarisse, Sophie and Delphine meet up with teenagers to launch Bookteen, the teen readers’ club at the Châteauneuf multimedia library.
