Bookteen Cercle des ados lecteurs Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Bookteen Cercle des ados lecteurs

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Clarisse, Sophie et Delphine donne rendez-vous aux ados pour le lancement de Bookteen, le club des ados lecteurs de la médiathèque de Châteauneuf.

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Clarisse, Sophie and Delphine meet up with teenagers to launch Bookteen, the teen readers’ club at the Châteauneuf multimedia library.

