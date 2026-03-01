BOOM BOOM BOX BREUGHEL L’ANCIEN Toulouse

BOOM BOOM BOX

BREUGHEL L’ANCIEN 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Cette année, le festival AbracadarBar-Bars #5 fait étape à Toulouse et s’invite au Breughel l’ancien pour une journée festive !

Le Collectif Culture BarBars et Productions Hirsutes vous invitent à découvrir, en famille, des artistes dédiés au jeune public dans les bars. Au programme de cette journée à Toulouse LA BOOM BOOM BOX !

De la musique pour faire danser les petits comme les grands, et surtout des jouets, des bulles et

des chorégraphies délirantes Préparez-vous à danser, sauter et vous amuser en famille !

11h c’est la fête Lili Chipie (De 6 mois à 8 ans)

Demain c’est la fête de Lili. Comme chaque année, elle aura ses cadeaux dès le matin mais elle ne veut pas attendre ! Sans faire de bruit, dans la nuit, Lili Chipie sort de son lit et se faufile dans le salon… Ses cadeaux sont déjà là ! Tout à coup les boites s’animent et se transforment un dragon, un chameau et une plante qui parle viennent lui tenir compagnie durant cette nuit magique.

De 12h à 14h Repas spécial kids

15h la Boum Boum Box

La Boum Boum Box c’est comme les grands ! Le multifacette DJ Touma vous invite à passer du perfecto à la casquette, de la coupole au limbo en un tour de piste. Dans sa boîte à malice une malle remplie de jeux, une machine à bulles, des ballons sauteurs, un mange disque, du son, de la lumière, une guitare qui pique, et d’autres surprises, pardi…Une belle occasion de jouer ensemble, danser et faire la fête avec les copines, les copains et toute la famille. 5 .

BREUGHEL L’ANCIEN 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This year, the AbracadarBar-Bars #5 festival makes a stopover in Toulouse, inviting us to Breughel l’ancien for a day of festivities!

L’événement BOOM BOOM BOX Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE