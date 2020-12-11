Informations pratiques

Boom boom buzz spécial Irlande Totems Pacé Vendredi 11 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur Inscription – A partir de 14 ans

L’équipe de Totems vous propose un quiz pop-culture autour de l’Irlande : musique, cinéma, séries…

L’équipe de Totems vous propose un temps pop-culture autour de l’Irlande : quiz musique, cinéma et séries… Venez vous affronter en équipe et tentez de remporter la victoire ! Sur Inscription. A partir de 14 ans.

Vendredi 11 décembre à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-11T21:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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