Boom carnaval Salle Biltoki Ascain samedi 7 février 2026.
Salle Biltoki Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07
Boom spéciale Carnaval pour les enfants du CP à la 6e est organisée par les parents d’élèves de l’école publique d’Ascain. Déguisements vivement conseillés .
+33 6 75 76 98 58 apepubliqueascain@gmail.com
