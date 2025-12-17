Boom de Noël avec DJ The Kid Diff’Art Parthenay

Boom de Noël avec DJ The Kid

Diff’Art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Enfin, une vrai boum, comme les grands avec des lumières qui clignotent, des paillettes plein les yeux et surtout, Cyril Maguy (alias Dj the Kid) aux platines pour faire danser petits et grands avec une sélection qui parlera à tous·tes !

Venez avec votre plus beau déguisement !

Goûter possible sur place.

Diff’Art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

