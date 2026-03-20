Boom de Pâques Go kids Park Univerland Journiac

Boom de Pâques

Go kids Park Univerland D710 Journiac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

10h 18h. DJ et Dancefloor, lapin de Pâques, chasse aux oeufs, piñata, concours de coloriage, Ninja kids famille. Goûter compris. Sur réservation. 5€ à 16,90€

Au programme

DJ & dancefloor

Présence du Lapin de Pâques

Chasse aux œufs

Ninja Kids famille

Piñata

Concours de coloriage

Et plein d’autres animations surprises !

Goûter compris

Réservation obligatoire .

Go kids Park Univerland D710 Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74

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English : Boom de Pâques

10am 6pm. DJ and Dancefloor, Easter bunny, egg hunt, piñata, coloring contest, Ninja kids family. Snacks included. Reservations required. 5? à 16,90?

L’événement Boom de Pâques Journiac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère