Boom de Pâques Go kids Park Univerland Journiac
Boom de Pâques Go kids Park Univerland Journiac dimanche 12 avril 2026.
Boom de Pâques
Go kids Park Univerland D710 Journiac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
10h 18h. DJ et Dancefloor, lapin de Pâques, chasse aux oeufs, piñata, concours de coloriage, Ninja kids famille. Goûter compris. Sur réservation. 5€ à 16,90€
Au programme
DJ & dancefloor
Présence du Lapin de Pâques
Chasse aux œufs
Ninja Kids famille
Piñata
Concours de coloriage
Et plein d’autres animations surprises !
Goûter compris
Réservation obligatoire .
Go kids Park Univerland D710 Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74
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English : Boom de Pâques
10am 6pm. DJ and Dancefloor, Easter bunny, egg hunt, piñata, coloring contest, Ninja kids family. Snacks included. Reservations required. 5? à 16,90?
L’événement Boom de Pâques Journiac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère