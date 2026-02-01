Boom de printemps Salle des fêtes Moyenmoutier

Boom de printemps

Salle des fêtes Impasse de la Salle des Fêtes Moyenmoutier Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

Pour célébrer le printemps les p’tits tambourins vous propose de nombreuses animations venez nombreux !

Entrée libre.Tout public

Salle des fêtes Impasse de la Salle des Fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 64 56 10 67 herve.brechard@gmail.com

English :

To celebrate spring, Les p’tits tambourins are offering a range of events, so come one, come all!

Free admission.

