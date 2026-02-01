Boom de printemps Salle des fêtes Moyenmoutier
Boom de printemps Salle des fêtes Moyenmoutier samedi 28 février 2026.
Boom de printemps
Salle des fêtes Impasse de la Salle des Fêtes Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Pour célébrer le printemps les p’tits tambourins vous propose de nombreuses animations venez nombreux !
Entrée libre.Tout public
Salle des fêtes Impasse de la Salle des Fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 64 56 10 67 herve.brechard@gmail.com
English :
To celebrate spring, Les p’tits tambourins are offering a range of events, so come one, come all!
Free admission.
L’événement Boom de printemps Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES