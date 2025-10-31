Boom déguisée d’halloween Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain
Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Boom déguisée d’halloween à la salle des fêtes d’Entrains-Sur-Nohain à partir de 16h Apporte un goûter à partager ! A 18h, parade illuminée, chasse aux bonbons Concours de déguisements avec récompenses .
Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06 mairie-entrains-sur-nohain@wanadoo.fr
