Boom des enfants

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un moment convivial spécialement pour les enfants ! Des animations musicales avec Liberty KIds, un goûter avec crêpes, pop-corn…. tout ce qu’il faut pour s’amuser.

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Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

A friendly event especially for children! Musical entertainment with Liberty KIds, a snack with crêpes and popcorn…. all you need to have fun.

L’événement Boom des enfants Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)