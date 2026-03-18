Boom des enfants Sévérac d’Aveyron
Boom des enfants Sévérac d’Aveyron dimanche 12 avril 2026.
Boom des enfants
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Un moment convivial spécialement pour les enfants ! Des animations musicales avec Liberty KIds, un goûter avec crêpes, pop-corn…. tout ce qu’il faut pour s’amuser.
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Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
A friendly event especially for children! Musical entertainment with Liberty KIds, a snack with crêpes and popcorn…. all you need to have fun.
L’événement Boom des enfants Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)