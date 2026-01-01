Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Boom des kids

PlanB Living Chamonix
196 Avenue de Courmayeur
Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie

PlanBOOOOM des kids Babymetal Rock Party !Mercredi 14 janvier, de 14h à 17h, les kids montent sur scène au PlanB pour une après-midi 100 % rock’n’fun !

PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 30 01 60 contact@planb-chamonix.com

PlanBOOOOM for kids Babymetal Rock Party!Wednesday, January 14, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m., kids take the stage at PlanB for an afternoon of 100% rock ‘n’ fun!

