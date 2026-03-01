Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Boom des kids PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc mercredi 18 mars 2026.
Boom des kids
PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Mercredi 18 mars, de 14h à 16h, prépare-toi pour une après-midi 100 % fluo, fun et festive au PlanB !
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PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 30 01 60 contact@planb-chamonix.com
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English :
On Wednesday, March 18, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m., get ready for a 100% neon, fun, and festive afternoon at PlanB!
L’événement Boom des kids Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc