Boom d’Halloween Angliers Pavillon du Québec Angliers

Boom d'Halloween Angliers

mercredi 29 octobre 2025.

Boom d’Halloween Angliers

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d'Auvergne Angliers Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Au programme rendez-vous à 17h15 à la salle des Fêtes pour la chasse aux bonbons 18h début de la boom 18h30 restauration rapide amener par les parents

Concours du déguisement le plus effrayant

Les enfants sont sous la responsabilité des parents .

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 80 51 99 ape.tilleuls86330@gmail.com

L’événement Boom d’Halloween Angliers Angliers a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais