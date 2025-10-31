Boom d’Halloween Bons-Tassilly

Boom d’Halloween Bons-Tassilly vendredi 31 octobre 2025.

Boom d’Halloween

Salle des fêtes Bons-Tassilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée d’Halloween organisée par l’association Temps des lumières et du son pour petits et grands à Bons-Tassilly!!!

Venez déguisés pour participer à une soirée terrifiante à la salle des fêtes le 31 octobre à partir de 20h.

Soirée d’Halloween organisée par l’association Temps des lumières et du son pour petits et grands à Bons-Tassilly!!!

Venez déguisés pour participer à une soirée terrifiante à la salle des fêtes le 31 octobre à partir de 20h.

Buvette sur place inscription obligatoire avant le 25/10/25 .

Salle des fêtes Bons-Tassilly 14420 Calvados Normandie

English : Boom d’Halloween

Halloween party organized by the association Temps des lumières et du son for young and old in Bons-Tassilly!!!!

Come dressed up for a terrifying evening at the Salle des Fêtes on October 31, starting at 8pm.

German : Boom d’Halloween

Der Verein Temps des lumières et du son organisiert einen Halloween-Abend für Groß und Klein in Bons-Tassilly!

Kommen Sie verkleidet, um am 31. Oktober ab 20 Uhr an einem gruseligen Abend in der Festhalle teilzunehmen.

Italiano :

Festa di Halloween organizzata dall’associazione Temps des lumières et du son per grandi e piccini a Bons-Tassilly!

Venite vestiti per una serata terrificante nella sala del villaggio il 31 ottobre dalle 20.00.

Espanol :

Fiesta de Halloween organizada por la asociación Temps des lumières et du son para grandes y pequeños en Bons-Tassilly

Ven disfrazado a pasar una velada terrorífica en la sala de fiestas del pueblo el 31 de octubre a partir de las 20:00 h.

L’événement Boom d’Halloween Bons-Tassilly a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Falaise Suisse Normande