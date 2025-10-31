Boom d’Halloween Château-Renard
Boom d’Halloween Château-Renard vendredi 31 octobre 2025.
Boom d’Halloween
Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’APE des Écoles de Château-Renard et la MJC
vous invitent pour une soirée festive !
L’APE des Écoles de Château-Renard et la MJC
vous invitent pour une soirée festive ! .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
The APE des Écoles de Château-Renard and the MJC
invite you to a festive evening!
German :
Die Elternvereinigung der Schulen von Château-Renard und das MJC
laden Sie zu einem festlichen Abend ein!
Italiano :
L’APE delle scuole di Château-Renard e l’MJC
vi invitano a una serata di festa!
Espanol :
La APE des Écoles de Château-Renard y el MJC
le invitan a una velada festiva
L’événement Boom d’Halloween Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO