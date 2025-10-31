Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Boom d’Halloween Château-Renard

Boom d’Halloween Château-Renard vendredi 31 octobre 2025.

Château-Renard Loiret

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’APE des Écoles de Château-Renard et la MJC
vous invitent pour une soirée festive !   .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00 

English :

The APE des Écoles de Château-Renard and the MJC
invite you to a festive evening!

German :

Die Elternvereinigung der Schulen von Château-Renard und das MJC
laden Sie zu einem festlichen Abend ein!

Italiano :

L’APE delle scuole di Château-Renard e l’MJC
vi invitano a una serata di festa!

Espanol :

La APE des Écoles de Château-Renard y el MJC
le invitan a una velada festiva

