Boom d’Halloween La Ruche Saucats

Boom d’Halloween La Ruche Saucats vendredi 31 octobre 2025.

Boom d’Halloween

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Qui osera pousser les portes de la Salle hantée de la Ruche?

Soirée sur le thème d’halloween avec restauration sur place et concours de déguisements.

En vente sur place buffet salé et sucré. .

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 36 14 34 apeturritelles@orange.fr

