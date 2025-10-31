Boom d’halloween Wittisheim

Boom d’halloween Wittisheim vendredi 31 octobre 2025.

Boom d’halloween

25 Rue de Hilsenheim Wittisheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Une boum d’Halloween pour les enfants le 31 octobre 2025, une ambiance festive et effrayante attend petits et grands. Avec de nombreuses animations, un concours de déguisements et une petite restauration sur place.

L’association Acti’Witti Parents organise une boum d’Halloween pour les enfants le 31 octobre 2025. Une ambiance festive et effrayante attend petits et grands, avec de nombreuses animations, un concours de déguisements et une petite restauration sur place. Un moment convivial à ne pas manquer pour célébrer Halloween en famille ! .

25 Rue de Hilsenheim Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 85 16 0670760M@ac-strasbourg.fr

English :

A Halloween party for children on October 31, 2025, a festive and spooky atmosphere awaits young and old. With lots of entertainment, a masquerade costume competition and a snack bar on site.

German :

Eine Halloween-Party für Kinder am 31. Oktober 2025. Eine festliche und gruselige Atmosphäre erwartet Groß und Klein. Mit zahlreichen Animationen, einem Kostümwettbewerb und kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Una festa di Halloween per bambini il 31 ottobre 2025, con un’atmosfera festosa e spettrale che attende grandi e piccini. Ci saranno molti intrattenimenti, un concorso in maschera e uno snack bar in loco.

Espanol :

Una fiesta de Halloween para niños el 31 de octubre de 2025, con un ambiente festivo y espeluznante para grandes y pequeños. Habrá un montón de entretenimiento, un concurso de disfraces y un snack bar en el lugar.

