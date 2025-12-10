Boom du Patou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Boom du Patou

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-02 18:00:00

fin : 2026-01-02 19:30:00

2026-01-02

Venez danser sur la place de la mairie avec votre mascotte Patou !

Patou vous attend pour un moment festif et plein d’énergie.

Au programme musique, rires, machine à bulles et machine à fumée pour émerveiller tous les âges !

Une ambiance magique garantie pour petits et grands !

Par Luzina Son Gratuit .

English :

Come and dance on the town hall square with your mascot Patou!

Patou is waiting for you for a festive moment full of energy.

On the program: music, laughter, bubble machine and smoke machine to amaze all ages!

A magical atmosphere guaranteed for young and old!

