Boom du Patou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Boom du Patou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 3 mars 2026.
Boom du Patou
SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:00:00
fin : 2026-03-03 19:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Venez danser sur la place de la mairie avec votre mascotte Patou !
Patou vous attend pour un moment festif et plein d’énergie.
Au programme musique, rires, machine à bulles et machine à fumée pour émerveiller tous les âges !
Une ambiance magique garantie pour petits et grands !
Par Luzina Son Gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and dance on the town hall square with your mascot Patou!
Patou is waiting for you for a festive moment full of energy.
On the program: music, laughter, bubble machine and smoke machine to amaze all ages!
A magical atmosphere guaranteed for young and old!
L’événement Boom du Patou Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-30 par OT de St Lary|CDT65